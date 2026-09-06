El festival de deportes urbanos 'Extreme Barcelona' cierra su 18ª edición con 32.000 visitantes

Imagen del festival 'Extreme Barcelona', en el Parc del Fòrum - RAIMON ROSICH

BARCELONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival de cultura y deportes urbanos 'Extreme Barcelona', que se ha celebrado en el Parc del Fòrum de la capital catalana del 4 al 6 de septiembre, ha cerrado este domingo su edición número 18 con cerca de 32.000 personas y ha superado las cifras de asistencia del año pasado, han informado los organizadores en un comunicado.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, ha destacado que el evento tiene "mejor salud que nunca" y ha afirmado que continuarán trabajando para incorporar nuevas propuestas en la próxima edición.

El evento está organizado por Urban World Series y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y otras instituciones y entidades.

Los más de 18.000 metros cuadrados del recinto han acogido a más de 600 atletas españoles y extranjeros.

El evento ha incluido competiciones de BMX Freestyle Park, Skateboarding Street, Scootering Park y Street y Basket 3x3, entre otras propuestas.