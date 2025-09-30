El Festival In-Edit 2025 (Barcelona) tendrá documentales sobre Depeche Mode y Antonio Flores

Foto de familia de la rueda de prensa del festival. - IN-EDIT

Otros metrajes serán sobre Spinal Tap, John Lennon, Jeff Buckley o Farruquito

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival In-Edit 2025, que se celebrará del 23 de octubre al 2 de noviembre en los cines Aribau de Barcelona, acogerá el preestreno europeo del documental 'Depeche Mode M' y programará 'Flores para Antonio', sobre Antonio Flores.

Otros metrajes que se podrán ver girarán en torno a Spinal Tap, Boy George, John Lennon, Yoko Ono, Jeff Buckley, Farruquito, Fugazi Sex Pistols, Victòria dels Àngels, Tete Montoliu o Mikel Erentxun, entre otros, informa el festival en un comunicado de este martes.

71 TÍTULOS Y 115 PROYECCIONES

In-Edit programará un total de 71 títulos divididos en 7 secciones, de los cuales se harán un total de 115 proyecciones, y entre los que hay 17 estrenos mundiales, 4 europeos, 24 estatales y 16 en Catalunya.

En largometrajes, la Sección Oficial Internacional cuenta con 7 títulos, y la Nacional, con 8; en cortometrajes, las cifras son de 5 y 6, respectivamente.

La sección Panorama Internacional acogerá un total de 27 títulos y la sección Panorama Nacional, 8, mientras Sons of Barcelona by Moritz tendrá 4 documentales.

PROGRAMACIÓN

In-Edit tendrá el preestreno europeo del documental 'Depeche Mode M', entrelazando el papel de su gira 'Memento Mori' con el papel de la muerte en la cultura mexicana, y programará el primer documental oficial sobre Ol' Dirty Bastard (Wu-Tang Clan), 'Ol' Dirty Bastard: A Tale Of Two Dirtys'.

En el marco del festival se podrán ver 'Boy George & Culture Club'; 'It's Never Over, Jeff Buckley'; 'Revival69: The Concert That Rocked The World' y 'Daytime Revolution', sobre John Lennon y Yoko Ono, y 'Desire: The Carl Craig Story', que el propio DJ estadounidense vendrá a presentar junto al director del documental, Jean-Cosme Delaloye.

In-Edit ha programado también 'Flores para Antonio', un retrato "muy íntimo" de Antonio Flores a través de su hija, Alba Flores, que presentará personalmente junto a los directores del film, Isaki Lacuesta y Elena Molina.

En el ámbito nacional, se podrán ver 'Hasta que me quede sin voz' sobre Leiva; 'Hombre Bala', sobre Mikel Erentxun; 'Solo pienso en ti', sobre Víctor Manuel, y 'Serás Farruquito', entre otros.

INVITADOS

Además de Carl Craig y Alba Flores, el festival contará con invitados como Leiva, Harley Flanagan, Víctor Manuel, Joan Dausà, El Gitano de Balaguer y Marala, así como los directores María Valverde, Sam Pollard. Frank Scheffer o Wes Orshoki, junto a Lacuesta, Molina y Delaloye.

Artistas como Ángel Molina o DJ2D2 actuarán como 'warm-ups' de algunas proyecciones.

IN-EDIT LAB Y CAIXAFORUM+

In-Edit Lab, el programa del festival dedicado al desarrollo profesional, contará con más de 15 actividades, entre las cuales una clase magistral de Jean-Cosme Delaloye, una conversación con Cris Tenas --de la productora Little Spain-- y una sesión conducida por el editor Observatorio Switch, Joan Rosés, centrada en el archivo documental y la creación audiovisual con IA.

La plataforma online de streaming de la Fundación La Caixa, CaixaForum+, será la ventana en línea del In-Edit, que se activará del 17 de noviembre al 1 de diciembre y ofrecerá 15 títulos de la programación del festival, que se suman al catálogo permanente del festival en la plataforma.