El Festival In-Edit Barcelona 2025 premia a 'La 42' y 'Flores para Antonio'

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival In-Edit Barcelona 2025, que se celebra del 23 de octubre al 2 de noviembre en los cines Aribau, ha premiado este sábado a 'La 42', de José María Cabral, como Mejor Largometraje Documental Internacional y 'Flores para Antonio', de Isaki Lacuesta y Elena Molina, como Mejor Largometraje Documental Nacional.

'El canto de las manos', de María Valverde, ha obtenido la mención especial del jurado en la 23 edición del festival, informa la organización en un comunicado.

El Premio Mejor Cortometraje Documental Musical Internacional ha sido para 'Lingua Eterna', de Arno Thöni, y el Premio Mejor Cortometraje Documental Musical Nacional ha sido para 'Mariem', de Javier Corcuera.

El jurado ha definido 'La 42' como una obra "rica y poderosa, con una dirección impecable y una banda sonora que dialoga con la imagen de forma magistral".

Sobre 'Flores para Antonio', el jurado ha destacado, textualmente, su honestidad, su mirada sin filtro, su búsqueda de lenguajes constante: "Y por hacernos partícipes de un proceso sanador".

Los premios se han entregado este sábado durante el acto de clausura del festival, que ha contado con la entrega de premios a las diferentes secciones de competición y la proyección de la película 'We Want the Funk!'.

El último Premio del Público al Mejor Documental Musical con el apoyo de 'El Periódico' se dará a conocer el lunes, con el recuento de votos del fin de semana.