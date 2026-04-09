El Festival In-Edit estrena sedes en Uruguay y Portugal y estará presente en Francia y México

Imagen del In-Edit internacional. - IN-EDIT

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival In-Edit de cine documental musical estrenará este año nuevas sedes en Uruguay --en abril-- y Portugal --en mayo--, y estará presente en una decena de países y territorios, entre los cuales Francia, Brasil, Colombia, México y Chile, informa en un comunicado de este jueves.

El In-Edit colabora en el Festival Music & Cinema de Marsella (Francia) y el programa Music for Film de La Satis, que ha desarrollado 'Regards Croisés', una residencia internacional de composición entre las cuales participa la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc).

Además, del 7 al 12 de abril se está celebrando el In-Edit Gijón, que este año amplía tanto su programación como los espacios que ocupa en la ciudad, y que se inauguró con 'El canto de las manos' de María Valverde.

En el marco de su actividad internacional, también participará en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FIC Guadalajara, México), con la sección In-Edit Son de Cine, de 17 al 25 de abril.

IN-EDIT INTERNACIONAL Y ON TOUR

Hasta finales de año, el festival continuará su recorrido con ediciones en Brasil (en junio), Colombia (en otoño), México (en noviembre) y Chile (en diciembre).

También volverá a estar presente, de cara a verano, en el Festival de Torroella de Montgrí (Girona), y continuará con el proyecto In-Edit On Tour, que organizará muestras y actividades en Madrid y Valencia; Atenas (Grecia), Los Ángeles (Estados Unidos) y Londres (Reino Unido), y en 7 ciudades de Brasil.