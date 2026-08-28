El festival Itinera estrena una programación de jazz, música clásica y canción de autor para otoño

Archivo - Imagen de una actuación en el Festival Itinera - FESTIVAL ITINERA - Archivo

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Itinera recupera su ruta por los micropueblos catalanes y durante el otoño se centrará en ofrecer una programación dedicada al jazz, la música clásica y la canción de autor, ha informado la organización en un comunicado este viernes.

Uno de los conciertos más destacados será el de la violoncelista Mariona Camats en la Iglesia de Sant Mateu de Figuerola del Camp (Tarragona) el próximo 27 de septiembre a las 18 horas, que contará con la colaboración de la Fundación Pau Casals para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del músico.

El objetivo del festival es hacer llegar la música en directo a sitios que no forman parte de los grandes circuitos culturales, y contará con la participación de más artistas como Paula Grande, Marta Blu & Andreu Domènech, NUN o Miratjazz, entre otros.