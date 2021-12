El Festival Jardins de Pedralbes suma a The Beach Boys, Ben Harper, George Benson y Diana Krall

Cartel del 10 Festival Jardins de Pedralbes, que suma a The Beach Boys, Ben Harper, George Benson y Diana Krall

Cartel del 10 Festival Jardins de Pedralbes, que suma a The Beach Boys, Ben Harper, George Benson y Diana Krall - FESTIVAL JARDINS DE PEDRALBES

BARCELONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona ha incorporado al cartel de su décima edición a The Beach Boys, Ben Harper & The Innocent Criminals, George Benson, Diana Krall y Kool & The Gang.

Estas nuevas incorporaciones internacionales se suman a los conciertos ya programados de James Blunt, Patti Smith & Band, Madness, Il Divo, Alan Parsons Live Project y Andrés Calamaro, entre otros, ha informado la organización en un comunicado este jueves.

The Beach Boys subirá al escenario el 29 de junio; Ben Harper & The Innocent Criminals lo hará el 22 de julio; George Benson, el 13 del mismo mes; Diana Krall el día 23 y Kool & The Gang el 19.