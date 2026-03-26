El Festival Jordi Savall de Tarragona programa un concierto secreto durante el eclipse solar

Edición de 2025 del Festival Jordi Savall. - ERIC ALTIMIS - FESTIVAL JORDI SAVALL

TARRAGONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Jordi Savall 2026, que se celebrará del 10 al 16 de agosto, programará un concierto en una ubicación secreta durante el eclipse solar que se producirá el día 12, con el músico Josep Maria Martí.

El festival se celebrará en el Reial Monestir de Santes Creus, Montblanc, Valls y Alcover, en la provincia de Tarragona, y tendrá como invitados al Quator Mosaïques, el contratenor William Shelton, la soprano Núria Rial, el violonchelista Christophe Coin y el violinista Tcha Limberger con el Budapest Gypsy Ensemble, informan los organizadores en un comunicado de este jueves.

Los impulsores destacan, entre otros, la interpretación del ciclo 'Das Jahr' de Fannt Mendelssohn a cargo de la pianista Olga Pashchenko con participación escénica de la actriz Elena Tarrats, así como el concierto de los organistas Montserrat Torrent y Juan de la Rubia.

NUEVA CREACIÓN

La nueva creación musical tendrá también un "papel destacado" con la estrena absoluta de 'Lumen tenebrae', de Bernat Vivancos, interpretada por la Jove Capella Reial de Catalunya bajo la dirección de Lluís Vilamajó.

También acogerá el estreno y residencia del espectáculo 'Saó', de Mireia Peñálver, Santiago Gervasoni y Oriol Borràs con el apoyo de la Fundación Banc Sabadell a artistas emergentes.

UN "GRAN CONCIERTO SINFÓNICO"

El festival culminará el 16 de agosto con un "gran concierto sinfónico" en los exteriores del monasterio de Santes Creus, con cerca de 70 músicos en el escenario que interpretarán 'Lés Hébrides' y las Sinfonías número 3 'Escocesa' y número 4 'Italiana' de Felix Mendelssohn.

Como novedad, gracias a un acuerdo con la Fundación La Caixa, se creará un canal audiovisual del festival dentro de la plataforma CaixaForum+, con conciertos grabados y nuevos contenidos dedicados al universo musical de Jordi Savall.