El Festival Perelada (Girona) abre este viernes la edición de su 40 aniversario

Cartel de William Kentridge para el Festival Perelada 2026 - FESTIVAL PERELADA

GIRONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Perelada (Girona) inicia este viernes con un recital de Ermonela Jaho y Benjamin Bernheim la edición en la que cumplirá 40 años, con una programación que contará con la Orquesta del Festival de Bayreuth, un homenaje a la organista Montserrat Torrent en su centenario, y el estreno de 'Diario di una madre', de Alberto García Demestres con textos de Cristina Pavarotti.

La programación de verano, que se celebrará hasta el 9 de agosto en diferentes espacios del recinto del Castell de Peralada, revisitará 40 años de trayectoria a través de la lírica, la danza, la música de cámara y la creación contemporánea.

La programación se iniciará este viernes con un recital a cargo de la soprano Ermonela Jaho y Benjamin Bernheim en un recorrido por la ópera italiana y francesa, al que seguirá el sábado la conmemoración del aniversario del festival con '40 anys en camí', una propuesta escénica y gastronómica concebida por Joan Anton Rechi.

El Festival Perelada seguirá el 25 de julio con un recital del bajo-barítono Bryn Terfel, que regresa al certamen 39 años después, en el mismo día que también se podrá ver la ópera de bolsillo 'Estètica i massacre' de Carles Prat, con libreto de Carlota Gurt y dirección escénica de Oriol Pla, nacida en el ciclo Oh!pera del Gran Teatre del Liceu.

La iglesia del Carme acogerá el 26 de julio el estreno del ciclo de canciones 'Diario di una madre', con textos de Cristina Pavarotti, y que será interpretado por la soprano Sabina Puértolas y el pianista Rubén Fernández Aguirre.

El 28 de julio, Aleix Martínez celebrará el décimo aniversario del Campus Peralada con el proyecto 'Niu', con la presencia de bailarines del Hamburg Ballet, y el 29 y 30 de julio la cantante Sílvia Pérez Cruz volverá al festival para celebrar sus 30 años de trayectoria.

MONTSERRAT TORRENT

El Festival Perelada encarará su recta final con la reposición el 31 de julio de 'Le Terroir' de la coreógrafa Lorena Nogal, la relectura de Vivaldi con '4 Danced Seasons' a cargo de Le Concert de La Loge el 1 y 2 de agosto, el décimo aniversario de Trio Fortuny en un programa que estrenará 'Ronde' de Francesc Prat y en el que participará Judit Neddermann el 5 de agosto.

El festival homenajeará el 6 de agosto a la organista Montserrat Torrent, que acaba de cumplir 100 años, con un concierto en el que participará y que incluirá el estreno de dos piezas encargadas a Bernat Vivancos y Raquel García-Tomás.

Perelada finalizará con los recitales de la soprano Sara Blanch y el tenor Michael Spyres el 8 de agosto y con el concierto de Jordi Savall y Núria Rial, con Les Musiciennes du Concert des Nations, el 9 de agosto, en colaboración con el Festival Savall.

En el marco del 40 aniversario y como epílogo, el Festival Perelada hará un concierto extraordinario el 29 de agosto en el Palau de la Música Catalana, en Barcelona, con la Orquesta del Festival de Bayreuth, bajo la dirección de Pablo Heras-Casado, centrado en fragmentos de 'Der Ring des Nibelungen', con voces wagnerianas como Catherine Foster, Klaus Florian Vogt y Nicholas Brownlee.