El festival Portalblau (Girona) tendrá a Maria del Mar Bonet, Sopa de Cabra y La Fúmiga

Archivo - Maria del Mar Bonet durante una actuación en el Palau Sant Jordi, a 22 de abril de 2023, en Barcelona - Pau Venteo - Europa Press - Archivo

GIRONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival Portablau, que se celebrará del 16 de mayo al 17 de octubre en espacios de L'Escala y Empúries (Girona), tendrá conciertos de Maria del Mar Bonet, Sopa de Cabra, La Fúmiga, Judit Neddermann, Clara Peya, Maria Jaume, Elena Gadel y Manu Guix, entre otros, informa este viernes en un comunicado.

La programación de conciertos, que se podrán ver en los escenarios de la Mar d'en Manassa de L'Escala y el Foro Romano del MAC de Empúries, la completan artistas emergentes como Victòria Vilalta, Amaia Miranda, Anna d'Ivori, Roger Padrós, L'arannà, Gregotechno, NAINA y Lecoq, así como Rusó Sala y Miriam Encinas y el dueto de Helena Resurreição y Bernardo Rambeaud.

El festival tendrá también propuestas de artes escénicas como el espectáculo de 'clown' y magia 'Gota', la ceremonia urbana participativa 'Life' de Acts of Liberation, la pieza de danza contemporánea 'Jarana' de Laia Santanach, la danza de raíz 'Mil Primaveres' del Esbart Manresà y la propuesta de poesía y música electrónica 'Germans Ortega'.

Portalblau acogerá de nuevo el espacio de pensamiento 'Mirades Blaves, con conferencias a cargo de Francesc Torralba, Carles Duarte, Queralt Solé, Jordi Pigem, Juan García del Muro y Yolanda Silva Blas, ofreciendo "un espacio de reflexión abierto al público" sobre la dignidad humana, la memoria histórica, el papel de la mujer en la hsitoria o los retos de la tecnología, entre otros.

También se volverán a impulsar iniciativas como el proyecto Llavors, que conecta arte y educación en escuelas rurales de la zona, el concurso de fotografía MedFoto y el Curso de Formación para jóvenes sobre organización de festivales, así como el nuevo Concurso Escenario Portalblau destinado a "impulsar el talento emergente".