El Festival Primavera Sound abre este jueves con Interpol como cabeza de cartel

Publicado 30/05/2019 4:20:18 CET

Bandas locales y femeninas pondrán el acento a las primeras horas

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Primavera Sound de Barcelona abrirá sus puertas este jueves en el Parc del Fòrum en una edición por primera vez paritaria y que tendrá como cabeza de cartel de la jornada a la banda neoyorquina Interpol, que dará el pistoletazo de salida a más de 300 conciertos.

El trío formado por Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino llevará al festival barcelonés su extensa discografía rock para reinar en la noche, en la que presentarán 'Marauder', su último lanzamiento con nuevos cromatismos.

No obstante, como ha sucedido en las últimas ediciones, será la sección electrónica Primavera Bits, en la playa, la encargada de abrir el festival con los Dj barceloneses IM, que compartirán con el público su selección de temas favoritos para empezar a calentar motores.

Entre las 16 y las 17 horas, empezarán a levantarse los principales escenarios del Parc del Fòrum con el folk de la veterana británica Bridget St. John; el cuarteto madrileño Las Odio con su nuevo y feminista disco 'Autoficción', la guitarra acústica de la barcelonesa Odina, y la donostiarra Elena Setién con 'Another Kind Of Revolution'.

TARDE FOLK

La tarde será el terreno del folk de la estadounidense Soccer Mommy; la sudafricana Alice Phoebe Lou con 'Paper Castles' que encontró su voz cantando por las calles de París, Ámsterdam y Berlín, y el indie de los británicos Stephen Malkmus & The Jicks.

También reinarán en la primera hora de la tarde el punk riot de The Mani-las, banda integrada por Maika (Makovski), Olaia (Bloom) y Mariana (Pérez); también será la hora de la rareza de los británicos Big Thief.

El atardecer dará paso a las actuaciones del canadiense Mac DeMarco con 'Here Comes The Cowboy'; el francés Christine and the Queens, un tsunami de pansensualidad, intimidad pop y lujuria funk; la cantautora veinteañera estadounidense Tomberlin, y el pop dulce de la americana Clairo.

La noche empezará con el rock de la australiana Courtney Barnett con su introspectivo 'Tell Me How You Really Feel'; la noruega Sigrid, vencedora del BBC Sound of 2018, de microbalada dulce, y los estadounidenses Guided By Voices con casi 2.500 canciones en la maleta rivalizando con los líderes de la jornada, Interpol, durante la noche.

Tras esta primera jornada, el festival conservará platos fuertes para el viernes, con la estadounidense Miley Cyrus, y el día más concurrido de todos: el sábado, con Rosalía, Solange, J Balvin y James Blake.