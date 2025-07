El Festival de Sitges abrirá con 'Alpha' de Julia Ducournau

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 58 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, que se celebrará del 9 al 19 de octubre, abrirá con el drama distópico 'Alpha' de Julia Ducournau una edición que tendrá como 'leit motiv' el humor en el cine de terror.

Lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa el director del festival, Ángel Sala, y la directora de la fundación, Mònica Garcia, que han explicado que se trata de una "directora decisiva" para el cine de género, que ya presentó 'Crudo' y 'Titane' en Sitges, y que es la tercera vez que una realizadora inaugura el certamen.

El festival premiará al director y productor Peter Chan, la productora norteamericana Gale Ann Hurd, el actor francés Dominique Pinon y el actor mexicano Hugo Stiglitz, que se suman a las presencias ya anunciadas del director Joe Dante y del director y productor Sean S.Cunningham.

Entre los títulos que se podrán ver en esta edición figuran 'The thing with feathers', de Dylan Southern y protagonizada por Benedict Cumberbatch; 'The legend of Ochi', de Isaiah Saxon; 'La hermanastra fea', de Emilie Blichfeldt, y 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan en una adaptación de Stephen King.

Entre la producción española, figuran títulos como 'Silencio', de Eduardo Casanova; 'Gaua', de Paul Urkijo; 'La virge de la Tosquera', de Laura Casabé, que adapta dos cuentos de Mariana Enríquez; 'Decorado', de Alberto Vázquez, y 'Luger', de Bruno Martín.

