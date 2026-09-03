El Festival de Sitges contará con Peter Jackson, Danny DeVito y Amy Irving

Rueda de prensa de presentación del 59 Festival de Sitges. - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 59 Festival de Sitges de cine fantástico, que se celebrará del 8 al 18 de octubre, contará con la presencia del director Peter Jackson, el actor Danny DeVito y la actriz Amy Irving, entre otros, que recibirán el Gran Premio Honorífico.

Así lo ha anunciado la directora de la Fundación del festival, Mònica Garcia Massagué, en una rueda de prensa de este jueves en Barcelona, con presencia telemática del director del festival, Ángel Sala.

Jackson llega con una nueva versión en 4K de 'Braindead' (en español, 'Tu madre se ha comido a mi perro'); DeVito presentará una de las películas de la Sección Oficial de la que es productor ejecutivo, 'Drag', que protagoniza su hija Lucy DeVito, e Irving hará lo propio en una proyección de 'The Fury', de 1978.

El festival abrirá con 'Found Alive, de Carlota Pereda, que será la primera película de una mujer española en inaugurar el festival, junto al corto 'Homing' de Lizzie Atherton y Hansel Rodrigues; y cerrará con 'Wicker', de Alex Huston Ficker y Eleanor Wilson.

A Sitges acudirán también Reed Baker, experto en efectos especiales y autor del traje de King Kong de la versión de 1976 del filme, a cargo de Dino de Laurentiis y John Guillermin, de la que se cumplen 50 años, y Alejandro Amenábar, que recibirá el premio de la Federación Méliès en el 30 aniversario de 'Tesis', de la que se proyectará una versión restaurada.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)