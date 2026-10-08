El Festival de Sitges homenajea al productor Julio Fernández en su inauguración

Homenaje a Julio Fernández en el Festival de Sitges - EUROPA PRESS

SITGES (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)

El 59 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya ha homenajeado este jueves en su inauguración al productor y fundador de Filmax, Julio Fernández, que falleció en noviembre de 2025, y ha premiado al realizador y ceo de Severin Films, David Gregory, con el galardón de la industria.

En un emotivo homenaje, el director del festival, Ángel Sala, y la directora de la fundación, Mònica Garcia, han destacado el vínculo del productor con Sitges, adonde llevó producciones como 'Darkness' o 'Rec', y lo han calificado de "visionario".

Sus hijas, Laura y Sandra Fernández, han agradecido el homenaje y han subrayado el amor por el cine de su padre, cómo construyó Filmax y confió en el talento de directores como Paco Plaza y Jaume Balagueró y en hacer películas "desde Barcelona para el mundo".

Julio Fernández ha sido uno de los rostros del 'in memoriam', que ha recordado fallecidos en el último año como los actores Tim Curry, Robert Duvall, Jack Taylor, Sam Neill o Héctor Alterio, actrices como Brigitte Bardot y Gemma Cuervo, el director de fotografía Tomàs Pladevall, la cantante Dolly Parton, la historietista Marjane Satrapi, el exdirector del ICAA Ignasi Camós o el exdirector de la Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci) José Luis Cienfuegos.

'FOUND ALIVE'

La gala de inauguración del Festival de Sitges proyecta la película 'Found Alive', de la directora Carlota Pereda, en la primera vez que una película de una realizadora española abre el certamen y cuarta vez que lo hace una mejor en sus 59 años de historia.

Sala y Garcia han destacado que se trata de una edición especial por estar cerca del 60 aniversario, por la presencia de invitados como el director Peter Jackson y por el "gran acento" en el talento femenino.

También se ha proyectado el cortometraje 'Homing', de Lizzie Atherton y Hansel Rodrigues, que fue uno de los ganadores en 2024 de la primera edición de The Dream Makers, el concurso impulsado por la Fundación Seat Cupra, Escac y con la mentoría de J.A. Bayona.