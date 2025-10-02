El Festival de Sitges vende un 14% más de entradas a una semana de su inicio

Sitges erigirá una estatua de tres metros de King Kong

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya 2025, que se celebrará del 9 al 19 de octubre, ha vendido un 14% más de entradas a una semana de su inicio que el año pasado, ha explicado la directora de la fundación, Mònica Garcia, este jueves en rueda de prensa.

Garcia ha asegurado que esta venta anticipada es "muestra del entusiasmo" del público de Sitges en una edición que tiene la comedia en el horror como hilo temático.

El festival abrirá con 'Alpha' de Julia Ducournau, tendrá entre los premiados a Benedict Cumberbatch, Terry Gilliam, Carmen Maura y Joe Dante y cerrará con la adaptación de 'La larga marcha', con dirección de Francis Lawrence.

El director del festival, Ángel Sala, ha anunciado la incorporación de la proyección de los primeros minutos del episodio piloto de la serie 'It: Bienvenidos a Derry' de HBO, una precuela del universo de 'It' y contará con las presencia de los productores ejecutivos Barbara Muschietti y Andy Muschietti.

Sala ha explicado que este año Cupra dotará con 20.000 euros al ganador del Premio a la mejor película, que se distingue dentro de la sección Oficial Fantàstic a competición, que se destinará al apoyo de la distribución de la propuesta en España.

En la sección oficial, con 34 títulos, habrá produccione como 'No other choice', de Park Chan-wook; la versión de 'Dracula' de Radu Jude; 'Bulk', de Ben Wheathley; 'Balearic', de Ion de Sosa; 'El susurro', de Gustavo Hernández Ibáñez; 'Todos los males', de Nicolás Postiglione; 'We bury the dead', de Zak Hilditch;

También estarán 'Opus', de Mark Anthony Green; 'The Furious', de Kenji Tanigaki; 'Her will be done', de Julia Kowalski; 'Chien 51', de Cédric Jiménez; 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan; 'La hermanastra fea', de Emilie Blichfeldt; 'Silencio', de Eduardo Casanova, y 'Gaua', de Paul Urkijo.

ENCUENTROS

Sitges estrenará este año un formato híbrido entre los Encounter --charla con público-- y las ruedas de prensa, en el que participarán Benedict Cumberbatch, Julia Ducournau, Scott Derrickson, Emilie Blichfeldt y Ben Wheatley.

El festival también acogerá el nuevo ciclo MaestrAs, que recoge el testigo de las jornadas Horror Girls, para desarrollar una serie de encuentros con creadoras del panorama fantástico como Ducournau, la productora Gale Anne Hurd, las actrices Carmen Maura, Nancy Loomis y Barbara Crampton y la directora Mary Harron.

Sitges acogerá la entrega del primer Premio Josefina Molina de guión de largometraje fantástico de autoría femenina de la Fundación Sgae y el festival, dotado con 10.000 euros, y que homenajea a esta pionera del cine español.

La tradicional Zombie Walk contará con presencia del equipo del clásico 'Re-Animator', con la actriz Barbara Crampton y el compositor Richard Band como padrinos.

KING KONG

La alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell, ha anunciado que la localidad erigirá una escultura de King Kong de tres metros en "homenaje" al festival, obra de Antoni Parera Buxeres.

Ha explicado que se situará cerca de la playa de Sant Sebastià, en el camino que hay entre ese punto y el hotel Melià, donde tiene lugar parte de la actividad del festival.