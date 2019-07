El Festival Sónar pierde 21.000 asistentes respecto a 2018

Actualizado 20/07/2019 18:32:30 CET

Los directores del Sónar Ricardo Robles, Enric Palau y Sergio Caballero, y el director ejecutivo de Advanced Music, Ventura Barba, en rueda de prensa - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

La huelga y el cambio de fecha hacen perder público, con 105.000 asistentes

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El Festival Sónar de Barcelona, que se celebra en los recintos de Montjuïc y Gran Via de Fira de Barcelona desde el jueves, ha perdido esta edición 21.000 asistentes respecto a su anterior certamen en 2018.

En rueda de prensa este sábado, los directores Ricardo Robles, Enric Palau y Sergio Caballero, y el director ejecutivo de Advanced Music, Ventura Barba, han explicado que el festival ha conseguido 105.000 espectadores, respecto a los 126.000 del pasado año, aunque esa fue una edición de 25 aniversario especialmente "extraordinaria".

Salvando la edición especial de 2018, los directores han situado la media de asistentes de los últimos tres años en unos 120.000 asistentes totales, y ha avisado que comparar las cifras de este año con las del pasado "es delicado" porque fue una edición récord.

Sobre el reparto de los asistentes entre el Sónar de Día y el Sónar de Noche, han detallado que este año se han registrado 46.000 y 59.000 personas, respectivamente en el día y la noche, unas cifras inferiores a las de 2018, que fueron de 64.000 y 62.000.

Según las medias del festival, el ámbito que más ha sufrido es el Sónar de Noche "por razones obvias", ya que se acumula el cambio de fechas y el conflicto de los montadores, que ha condicionado la asistencia del público local, que en la noche es mayoritario.

"Podemos estar muy satisfechos. El festival está en plena forma", ha remarcado Robles, que ha agregado que la organización está más que satisfecha después de lo que ha vivido estas dos últimas semanas.

CIFRAS "FAVORABLES"

Ha insistido en que estas cifras, "favorables", se han dado por la huelga de los montadores de Fira de Barcelona _los 'riggers'_ y también por el cambio de fechas de junio a julio, aunque ha anunciado que el festival tiene "garantizado el calendario normal", para los próximos tres años, con la cita situada del 18 al 20 de junio en 2020.

Pese a tener estas fechas garantizadas, sobre futuros cambios de fecha Robles ha dicho que piden a Fira de Barcelona seguridad "y no caer en situaciones en las que se precariza a los trabajadores y se pone en peligro el trabajo de muchísima gente".

"Espero y deseo que a quien les corresponda haya hecho los deberes", ha añadido Robles, que ha instado a una reflexión sobre por qué pasan estas cosas y de qué modo hay que actuar.

Robles ha dicho que "queda pendiente saber si esto se cronometró y si, quien podía, no apretó el botón para desbloquear esto", y ha dicho que los montadores son como compañeros de los trabajadores del Sónar, lo que generó un sufrimiento generalizado.

AUSENCIA INSTITUCIONAL

Sobre la ausencia institucional de esta edición, Robles ha dicho que son los responsables políticos los que deben responder: "No sé cuál es su agenda y por qué razones no vienen", ha dicho el codirector, mientras que Caballero ha agregado que cuando hacía falta que vinieran era dos semanas antes del festival, no durante su celebración.

"La ausencia notoria fue durante las dos semanas de la crisis", ha agregado Robles, que ha relativizado la importancia de las visitas de protocolo y ha asegurado que más adelante tendrán que producirse conversaciones con las cifras sobre la mesa y sobre la importancia del festival.

El festival terminará este sábado en los recintos de Fira de Barcelona y este domingo celebrará un concierto de clausura con Mathew Herbert Brexit Big Band en el Teatre Grec con un coro de 50 voces.

Además, aterrizará por primera vez en México DF (México) el 5 de octubre y en Atenas (Grecia) los días 11 y 12 del mismo mes, y regresará a Buenos Aires (Argentina) y Bogotá (Colombia) en invierno, mientras que comenzará 2020 en Estambul (Turquía).