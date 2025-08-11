El 8 Festival Terramar CaixaBank de Sitges (Barcelona) cierra con 24.080 espectadores

Los Pecos durante el concierto de clausura del festival. - FESTIVAL TERRAMAR

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Terramar CaixaBank de Sitges (Barcelona) ha cerrado su 8 edición, celebrada entre el 25 de julio y el 10 de agosto, con un total de 24.080 espectadores, que representan un 86% de ocupación sobre el aforo total disponible.

De los 12 conciertos programados, 8 han superado la media de 2.300 espectadores, entre los que destacan Lax'n'Busto, Camilo, India Martínez, Trueno, Ana Belén, Duncan Dhu 40, Kool & the Gang y Zaz, informa el festival en un comunicado de este lunes.

El codirector del Festival Terramar CaixaBank, Joan Ramon Rodríguez, ha afirmado la edición ha demostrado la fuerza del festival "como punto de encuentro musical y cultural del verano".

"Hemos tenido artistas de primer nivel, público fiel y nuevas generaciones disfrutando juntos, y eso es el mejor indicador de que nuestro proyecto funciona y emociona", ha asegurado.

Rodríguez ha explicado que ya están trabajando en la siguiente edición y ha apuntado que el reto es "seguir creciendo".