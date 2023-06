El Festival Vida inicia este jueves una edición con The Libertines, Julieta Venegas y La Casa Azul

Busca descentralizar la cultura y la comodidad del público, asegura el director, Daniel Poveda

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Vida empieza este jueves una edición que hasta el sábado 1 de julio acogerá un centenar de conciertos y sesiones de DJ como The Libertines, Julieta Venegas, La Casa Azul, Jorge Drexler, Niño de Elche, Núria Graham, Lori Meyers y Suede en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

En declaraciones a Europa Press, el director del festival, Daniel Poveda, ha destacado que bajo el lema 'This is not a festival' el Vida quiere descentralizar la cultura y aportar riqueza cultural a la zona con un programa de calidad y el "entorno privilegiado" de la Masia d'en Cabanyes.

Ha explicado que apuestan por un concepto de festival "más nórdico, que no se hace en toda la geografía estatal, y tratando al público como personas y no como unidades", y que ponen a la venta 10.000 entradas diarias aunque la capacidad es de 25.000 para garantizar la comodidad de los asistentes.

Ha destacado que el Vida quiere "huir de cualquier expresión general que el público entiende como festival, con aglomeraciones, falta de confort y carteles que se parecen entre sí", y apostar por una programación selectiva y talento joven y emergente, y ha puesto de ejemplo a Rosalía, que actuó en el Vida antes de popularizarse.

TRES DÍAS DE CONCIERTOS

El jueves 29 será el turno de la mexicana Julieta Venegas y los grupos La Casa Azul y Lori Meyers, y también subirán al escenario Núria Graham, Maria Jaume, Alex Amor, Habla de mí en presente, Xicu, Massaviu, Killin' Cactuz y Henrio.

El viernes llegará con los conciertos de los franceses L'Impératrice, así como los de Julieta, Niño de Elche, Xoel López, el grupo Za! & La Transmegacobla, Pongo, The Glups, Franc Moody, Alba Morena, Maria Hein, Irenegarry y Galgo Lento, entre otros.

El festival clausurará la edición el sábado con The Libertines, Tim Bernades, Valeria Castro, Jorge Drexler, La Plazuela, Ernest Crusats, Spiritualized, Rombo, Queralt Lahoz y Hologramma, y Poveda ha asegurado que ya trabajan en una edición "especial" para 2024, coincidiendo con el décimo aniversario del Vida.

CASI 40 SESIONES DE DJ

Entre los casi 40 DJs que actuarán en el Vida, destaca el dj set del dúo británico de música de baile Jungle y la DJ barcelonesa Bulma Beat, residente de fiestas como 'Milkshake' en la Sala Apolo de Barcelona y que ha pinchado en la final de la Champions League y en eventos privados, por ejemplo de Rihanna.

También demostrarán su destreza en la tabla de mezclas el trío de selectoras Cool Nenas, formado por las artistas dani, Kimberly Tell y Mariagrep y el dj Alan McGee, mánager británico de bandas como Oasis o Primal Scream, entre otros.