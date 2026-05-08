Fettaf propone al Gobierno 6 reformas para modernizar el sistema tributario español

Archivo - El presidente de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Ascensores Fiscales (Fettaf), Joan Torres Torres. - FETTAF - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf) ha remitido este viernes al Ministro de Hacienda, a la Secretaría de Estado de Hacienda y a todos los grupos parlamentarios del Congreso un documento con 6 propuestas de modificación normativa destinadas a modernizar el funcionamiento del sistema tributario español.

El documento de la entidad, que agrupa a doce asociaciones profesionales de técnicos tributarios y asesores fiscales de toda España, tiene como finalidad reducir la litigiosidad y adaptar determinados procedimientos a la realidad social y económica actual, informa en un comunicado.

Fettaf considera que muchas de las obligaciones formales y de los plazos administrativos actualmente vigentes responden a "un modelo de diseñado hace décadas y que hoy resulta desproporcionado para profesionales, autónomos, pymes y contribuyentes".

"El sistema tributario necesita una actualización técnica y humana. No pedimos privilegios ni rebajas fiscales indiscriminadas, sino adaptar determinados procedimientos y límites a la realidad económica y social del siglo XXI", afirma el presidente de Fettaf, Joan Torres Torres.

El documento remitido por la Federación plantea medidas que "no suponen una merma significativa de la recaudación ni una alteración de la carga impositiva", sino una mejora de la eficiencia administrativa, de la seguridad jurídica y de la conciliación profesional y familiar.