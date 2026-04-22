FGC bautiza un tren con el nombre de la poeta Clementina Arderiu por el 50 aniversario de su muerte

Imagen del tren - FGC

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha bautizado un tren de la línea Barcelona-Vallès con el nombre de la poeta catalana del siglo XX Clementina Arderiu, en conmemoración al 50 aniversario de su fallecimiento, informa este miércoles en un comunicado.

El bautizo, que se ha llevado a cabo conjuntamente con el Departamento de Cultura y la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), suma el tren al conjunto de vehículos rotulados en los últimos años con nombres de otras personalidades del mundo de la cultura, el arte y las ciencias.

La acción se enmarca también en la celebración este jueves de Sant Jordi, por la que FGC ha organizado un conjunto de actividades culturales y literarias en las estaciones para fomentar la lectura, como presentación de libros, una recogida de solidaria de libros y un concurso de relatos cortos.