FGC e Ineco firman un acuerdo de 4 años para impulsar la innovación en el sector ferroviario

El presidente de FGC, Carles Ruiz, y el presidente de Ineco, Sergio Vázquez, este martes durante la firma del acuerdo en Barcelona - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) han firmado un convenio de colaboración para los próximos 4 años con el objetivo de impulsar conjuntamente iniciativas de innovación, investigación, desarrollo y divulgación en el ámbito ferroviario, informa el Govern este martes en un comunicado.

El presidente de FGC, Carles Ruiz, ha explicado durante la firma del acuerdo este martes en la sede de FGC que este pacto permitirá seguir avanzando e innovando para "fortalecer el sistema ferroviario", que ha definido como la alternativa de transporte más sostenible actualmente.

Por su parte, el presidente de Ineco, Sergio Vázquez, ha asegurado que la entidad aportará capacidad técnica contrastada en la planificación, ingeniería, integración de sistemas y experiencia en grandes transformaciones ferroviarias: "Es una alianza natural y poderosa", ha dicho.

El convenio cuenta con una vigencia inicial de cuatro años, que podrán prorrogarse, y establece un marco de cooperación para potenciar el intercambio de conocimiento y el desarrollo de proyectos conjuntos, además de la creación de una comisión de seguimiento con representación de ambos organismos.

El acuerdo gira en torno a cuatro grandes ejes, que son la promoción, divulgación y cooperación institucional; la formación y el desarrollo de capacidades; la innovación y modernización del sector y la cooperación y proyección institucional.