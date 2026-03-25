FGC inicia las obras para rehabilitar el edículo de la estación de Sant Gervasi de Barcelona

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y el presidente de FGC, Carles Ruiz, en una visita a las obras de rehabilitación de la estación de Sant Gervasi - GENERALITAT

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciado este mes de marzo las obras para rehabilitar el edículo de la estación de Sant Gervasi de Barcelona, inaugurado en 1931, y recuperar la marquesina, retirada en 1960, informa el Departamento de Territorio de la Generalitat en un comunicado este miércoles.

La consellera Sílvia Paneque ha destacado que "aunque estas actuaciones patrimoniales puedan parecer aisladas o pequeñas, tienen una gran importancia", tras visitar el inicio de las obras junto al presidente de FGC, Carles Ruiz.

En esta línea, Ruiz ha resaltado el hecho de que las personas que viajan con Ferrocarrils "sepan que, además de viajar con unos trenes seguros, puntuales y modernos, viajan en unos trenes y unas estaciones con historia, piezas clave para conocer el patrimonio ferroviario del país".

Los trabajos, con un presupuesto de cerca de 670.000 euros (antes de IVA) y un plazo de ejecución de seis meses y medio, consistirán en la mejora de la estabilidad estructural del edículo, la recuperación de la marquesina perimetral de vidrio y la reparación de la fachada y de las filtraciones existentes en la cubierta.

La estación de FGC de Sant Gervasi registró 1,47 millones de viajes en 2025, un 4,5% más que en el año anterior.