FGC inicia temporada de verano este miércoles en Vallter (Girona) con actividades infantiles

Estación de montaña de Vallter - FGC

GIRONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estación de montaña de Vallter, en Setcases (Girona), gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), inicia temporada de verano este miércoles 1 de julio hasta el 30 de agosto con un circuito de actividades infantiles con propuestas adaptadas a diferentes edades e intereses.

La estación incluye un circuito de motos eléctricas y los circuitos de orientación, que fomentan la exploración y el aprendizaje del entorno de montaña de forma lúdica, informa la Generalitat en un comunicado este lunes.

Como novedad esta temporada y dirigida a los más jóvenes, la estación estrena un nuevo circuito de Mountain Karts, una actividad de descenso con un componente más lúdico y de aventura.

También se incorpora la gincana autoguiada del Fajol, una propuesta familiar, que se puede hacer de forma autónoma, para descubrir Vallter a través de un recorrido mientras se resuelven pruebas, pistas y actividades relacionadas con la naturaleza.

Además, la estación de Pirineu365 propone el Port Ciclista de Muntanya, con 12 kilómetros de recorrido con un desnivel positivo de 1.100 metros; los itinerarios de trail running y la Ruta del Ter, que se puede recorrer tanto a pie como en bicicleta.