FGC licita la ampliación de la detección de desprendimientos en la línea Lleida-La Pobla de Segur

Imagen de un tramo de la línea Lleida-La Pobla de Segur - FERROCARRILS

LLEIDA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitado las obras para la ampliación del sistema de detección de desprendimientos en dos vertientes de la línea Lleida-La Pobla de Segur por un importe de 205.869 euros, sin IVA, informa el Govern este miércoles en un comunicado.

En concreto, los dos puntos son la vertiente número 4, ubicada entre las estaciones de Santa Linya y Àger y donde se instalará una nueva barrera estática de 360 metros de longitud, y la número 17, entre las paradas de Àger y Cellers-Llimiana, con 60 metros de barreras dinámicas de contención en varios tramos.

Las obras, que cuentan con una duración prevista de 30 semanas, permitirán detectar posibles desprendimientos de rocas dentro del sistema de avisos preventivos, con el objetivo así de incrementar la seguridad y predicción de estos episodios.