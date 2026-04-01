FGC licita las obras de mejora de la catenaria de la línea Llobregat-Anoia en Manresa (Barcelona)

Imagen de una catenaria en una estación de FGC. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitado los trabajos para sustituir la catenaria del túnel de Santa Clara de la línea Llobregat-Anoia, en Manresa (Barcelona), con un presupuesto de 552.516 euros, sin IVA, y una duración prevista de 10 meses, informa este miércoles el Govern de la Generalitat en un comunicado.

La actuación implicará sustituir un kilómetro de catenaria de tipo flexible, concretamente en el tramo final entre las estaciones de Sant Vicenç Castellgalí y Manresa-Viladordis, por una de tipo rígido, con el objetivo de mejorar de forma significativa el sistema de suministro de energía a las vías.

La instalación de una catenaria rígida, explica FGC, aporta también una mayor fiabilidad del servicio, al ser un sistema más "estable y eficiente", que reduce las pérdidas de energía y minimiza las incidencias asociadas al desgaste mecánico, y reduce la necesidad de mantenimiento de la infraestructura.

Con esta renovación, FGC incorpora un nuevo trazado a su red con catenaria rígida, con el objetivo de implantar este sistema en todos los tramos de la línea "en los que sea viable técnicamente".

En los últimos años, también ha instalado una catenaria rígida en el tramo soterrado de la estación de Plaça Espanya hasta la salida del túnel en Cornellà (Barcelona), en la misma línea, y entre las estaciones de Plaça Catalunya y Sarrià, en la línea Barcelona-Vallès.