FGC mejorará la protección por desprendimientos en una vertiente la línea Lleida-La Pobla de Segur

Barreras dinámicas instaladas en otra vertiente de la línea Lleida-La Pobla. - FGC

LLEIDA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicado los trabajos para mejorar la protección contra desprendimientos en la vertiente 3 de la línea Lleida-La Pobla de Segur, en el término municipal de Les Avellanes i Santa Linya (Lleida), a Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, S.A. por un importe de 154.000 euros (antes de IVA), informa FGC en un comunicado este viernes.

Durante las obras, que tienen un plazo de ejecución de 19 semanas, se instalará una barrera dinámica de 4 metros de altura y 50 metros de longitud para detener la caída de rocas, con una capacidad de absorción de energía de hasta 1.500 kJ, y en el talud de debajo de la vertiente se instalarán 1.450 metros cuadrados de malla de triple torsión adosada al talud con un refuerzo de anclaje y un atado de cable de acero de 12mm.

Una vez finalizados los trabajos, FGC habrá actuado en la mejora de la protección de 16 kilómetros de taludes y vertientes de esta línea.