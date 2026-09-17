FGC promocionará el ciclismo en las estaciones de La Molina y Vallter (Girona) en Sea Otter Europe

Descenso en bicicleta en La Molina (Girona) - FGC

GIRONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) participará en la feria de ciclismo Sea Otter Europe para promocionar la oferta ciclista disponible en las estaciones de montaña de La Molina y Vallter (Girona), que gestiona bajo la marca Pirineu365, informa en un comunicado este jueves.

La feria, que se celebra desde el próximo viernes y hasta el domingo en el pabellón Fontajau de Girona, reúne las últimas novedades del sector, servicios para profesionales, la posibilidad de probar equipamiento y actividades para la familia.

FGC estará presente con un 'stand' propio, en el que promocionará la oferta y actividades en ambas estaciones y una experiencia inmersiva de realidad virtual de una bajada en bicicleta por La Molina.