FGC reanuda este sábado la línea Llobregat-Anoia (Barcelona) tras las obras de renovación

Convoy de FGC en la línea Llobregat-Anoia (Barcelona) - FGC

BARCELONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) reanudará este sábado el servicio habitual de trenes en la línea Llobregat-Anoia (Barcelona), una vez finalizadas las obras de renovación de vía en el tramo entre las estaciones de Sant Vicenç - Castellgalí y Manresa Baixador, informa el Govern en un comunicado este viernes.

Los horarios de la línea Llobregat-Anoia se pueden consultar en la web de Ferrocarrils y en la aplicación móvil de FGC, así como en las vitrinas informativas de las estaciones y llamando al teléfono de atención al cliente 012.

Los trabajos han durado una semana y han consistido en la renovación integral de 400 metros de vía dentro del túnel de Santa Clara, a la altura de la estación de Manresa-Viladordis, en el ramal de Manresa; se ha ejecutado una nueva vía en placa hormigonada con el objetivo de reforzar la estabilidad de la vía, mejorar el sistema de drenaje y evitar las filtraciones de agua.

Por otro lado, en un tramo de unos 30 metros en curva a la entrada del túnel se han sustituido las travesías existentes por travesías monobloque con tacón.

Las obras han supuesto, del 1 al 7 de agosto, el corte del servicio ferroviario entre las estaciones de Sant Vicenç - Castellgalí y Manresa Baixador, en la línea R5, y durante estos días, Ferrocarrils ha establecido un servicio alternativo por carretera.