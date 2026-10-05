FGC reforzará los equipos de sus estaciones de esquí con 300 nuevas incorporaciones este invierno

Pisteros socorristas en Vallter (Girona) - FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), bajo su marca Pirineu365, reforzará sus equipos con 300 nuevas incorporaciones para dar respuesta a las necesidades de las estaciones de esquí durante la próxima temporada de invierno.

Concretamente, las ofertas disponibles son para los puestos de pistero, pistero socorrista, conductor de remontes y máquina pisanieves, personal de administración y mantenimiento, mecánico e informador, según ha informado este lunes FGC en un comunicado.

Las estaciones que reúnen el mayor número de incorporaciones son La Molina (Girona), con 98; y Espot y Port Ainé (Lleida), con 93 vacantes entre ambas estaciones.

Además, Boí Taüll (Lleida), Vallter y Vall de Núria (Girona) también tienen plazas pendientes de cubrir.

La actividad generada por las 6 estaciones de montaña y esquí de Ferrocarrils representa "cerca del 11% del VAB comarcal y del 8% de la ocupación total de las comarcas donde están ubicadas las estaciones", según datos del último estudio de sostenibilidad de las estaciones de montaña de FGC, elaborado por la Universitat Pompeu Fabra (UPF).