Figa Flawas anuncia su gira 'L'última arrencada' para 2026 que contará con 8 conciertos

Imagen de los Figa Flawas - HALLEY RECORDS

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Figa Flawas ha anunciado su nueva gira 'L'última arrencada' para 2026 que contará con un total de 8 conciertos y arrancará el 13 de junio en el Cabró Rock de Vic (Barcelona), informa Halley Records en un comunicado este jueves.

Pep Velasco y Xavi Cartanyà estarán acompañados de 11 músicos y 4 bailarines en el escenario y el nombre de la gira se inspira en la 'primera arrencada', el acto que marca el inicio de la temporada de calçots en Valls (Tarragona) y lo han reinterpretado para despedir sus últimos dos años y 170 conciertos por Catalunya, Valencia y Baleares.

Actuarán en el Canet Rock de Canet de Mar (Barcelona), en el Pirata Beach Festival de Gandía (Valencia), en el Festiuet de Salou (Tarragona), en el Empordà Music Festival de La Bisbal d'Empordà (Girona), en el Parc n'Hereveta de Porreres (Mallorca), en la Castanyada del Cabró Rock en Montmeló (Barcelona) y acabarán en el Calçofest de Valls, el 21 de noviembre.