Figaredo (Vox) culpa al Gobierno del accidente en Urda y cree que una dimisión de Puente "es lo de menos"

El diputado de Vox José María Figaredo atiende a los medios de comunicación, a 30 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de desregulación, energía y economía de Vox, José María Figaredo, ha responsabilizado del accidente de trenes de Urda (Toledo) al Gobierno, al que ha tildado de criminal, y ha afirmado que una posible dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "es lo de menos".

"Por supuesto que pedimos la dimisión, pero es que eso es una cuestión accidental", ha dicho en declaraciones a periodistas en Barcelona junto al portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, y al candidato al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe.

Figaredo ha afirmado que Puente "es un criminal y debería ponerse a disposición judicial" y cree que no es suficiente que comparezca ante la Diputación Permanente del Congreso, prevista para el martes para explicar el accidente de Urda.

"GOBIERNO QUE SE ESCONDE"

Asimismo, ha señalado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha asegurado que las infraestructuras "fallan con un Gobierno mentiroso, un Gobierno corrupto, un Gobierno traidor, un Gobierno criminal, un Gobierno que se esconde detrás de un trabajador".

"Si queremos revertir la dirección de todas estas cuestiones lo que hay que hacer es sacar a este Gobierno mafioso de la Moncloa, sacar al psicópata de la Moncloa, porque España puede mejorar", ha agregado.

Preguntado por su opinión respecto a un posible cierre de la línea de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona mientras se ejecutan las obras de remodelación que ha planteado Puente este viernes, Figaredo ha dicho que "cerrar una línea de tren es un desastre".

"Eso demuestra que el Estado es incapaz de garantizar el bienestar de los españoles, esa es la realidad", y ha concluido que los españoles no obtienen ningún beneficio de que las líneas ferroviarias se cierren.