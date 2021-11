El film 'In the Earth' del británico Ben Wheatley gana la 40 edición del Festival TerrorMolins

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El film 'In the Earth', el delirio psicotrópico del británico Ben Wheatley, se ha erigido como ganadora de la 40 edición del Festival Internacional de Cine de Terror de Molins de Rei (Barcelona), TerrorMolins.

La neozelandesa 'Coming Home in the Dark', de James Ashcroft, ha recibido el premio a mejor dirección, mejor guión y actriz protagonista y una mención al actor, ha informado la organización este sábado en un comunicado.

También ha sido premiada 'Masking Threshold', de Johannes Grenzfurthner en la sección de Being Different; 'The Spine of Night', de Philip Gelatt y Morgan Galen King, en la sección Bloody Madness, y 'Crabs!', de Pierce Berolzheimer en la sección de True Survivor.

El cortometraje ganador ha sido 'Sweet Mary, Wherer Did You Go?' y 'Transfer', que ha ganado el premio Víctor Israel a mejor interpretación, el Méliès D'Argent a mejor corto europeo y premio de la Crítica de Oro.

Otros films premiados han sido 'The Boy Behind the Door' y 'Agnes, The Scary of Sixty-First' y 'The Sadness'.

La 40 edición del festival, cerrada este domingo, ha superado los 6.000 espectadores, lo que supone una subida del 11% respecto a 2019, sin contar el público online.