La Filmoteca de Catalunya dedica un ciclo a la animación japonesa

Ciclo 'Japanimerama' de la Filmoteca de Catalunya - FILMOTECA DE CATALUNYA

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Catalunya dedica un ciclo desde este miércoles y hasta junio al 'anime' desde sus orígenes al apogeo actual, que incluirá filmes de Hayao Miyazaki y Mamoru Hosoda, informa en un comunicado.

El ciclo 'Japanimerama', comisariado por Elodie Mellado y Oriol Estrada, propone un mapa para atravesar décadas de creación, descubrir a los autores más emblemático y reencontrarse con clásicos.

Arranca con 'Pompo: la magia del cine', de Takayuki Hirao, al que seguirán otros como 'Ponyo en el acantilado' y 'Mi vecino Totoro', de Hayao Miyazaki; 'Metrópolis', de Rintaro; 'El niño y la bestia', de Mamoru Hosoda, o 'Las mil y una noches', de Eiichi Yamamoto, entre otras.