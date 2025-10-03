La Filmoteca de Catalunya no colaborará con instituciones israelíes "implicadas en el genocidio"

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Catalunya ha anunciado su compromiso de no programar películas ni establecer colaboraciones con instituciones cinematográficas israelíes, incluidos festivales, cines, plataformas y productoras, "implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino en Gaza".

El equipamiento ha condenado el "genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino en Gaza", y ha anunciado su adhesión y difusión de la campaña 'Acabar con la complicidad' de la plataforma Film Workers for Palestine, informa este viernes la Filmoteca de Catalunya en un comunicado.

La campaña cuenta con el apoyo de más de 8.000 trabajadores cinematográficos de todo el mundo y la Filmoteca ha traducido todos los materiales al catalán, con el objetivo de amplificar y difundir esta campaña.