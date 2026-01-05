Finaliza la fiesta ilegal de La Sénia (Tarragona) tras 5 días y Mossos mantienen el dispositivo

Polígono de les Mataltes, en La Sènia (Tarragona) - AJUNTAMENT DE LA SÈNIA

TARRAGONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fiesta ilegal que se celebraba en unas naves industriales de La Sénia (Tarragona) desde Nochevieja ha finalizado tras cinco días y sin incidentes, pero los Mossos d'Esquadra todavía mantienen su dispositivo este lunes con unas 10 dotaciones para evitar que los 80 vehículos que permanecen en el perímetro salgan.

Fuentes de la policía catalana explican a Europa Press que el dispositivo seguirá activo hasta que se vayan todos los vehículos, que según indican permanecen en el lugar porque deberán someterse a controles de alcohol y drogas.

La fiesta ha contado con hasta 1.000 asistentes, según cifras de la Policía Local, y hasta este domingo había unos 400, pero han ido abandonando el recinto a medida que han avanzado los días.