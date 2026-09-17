Finaliza el Inuncat con 1.130 llamadas al 112, principalmente desde la comarca del Barcelonès

Archivo - Vecinos de Barcelona pasean bajo la lluvia en la playa de la Barceloneta durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha desactivado este jueves a mediodía la alerta del plan Inuncat tras finalizar el episodio de lluvias de este miércoles, que ha dejado 1.130 llamadas al teléfono de emergencias 112 principalmente desde la comarca del Barcelonès (Barcelona), informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los principales registros de intensidad de lluvias se han producido en las comarcas del Garraf, Baix Llobregat y Vallès Occidental (Barcelona), donde se llegaron a superar los umbrales de 20 litros en 30 minutos en algunos puntos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona también ha desactivado a las 11.30 horas la alerta del Plan de Actuación de Emergencia Municipal por riesgo de insuficiencia drenante, activado este miércoles por la tarde.