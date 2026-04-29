Finaliza la transformación del frente litoral de La Pineda (Tarragona)

Momento de la visita - MITECO

TARRAGONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha visitado este miércoles el paseo marítimo de La Pineda (Tarragona), en el que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha destinado 8,4 millones en una actuación de recuperación y adecuación paisajística y ambiental, informa el Ministerio en un comunicado.

La intervención ha permitido transformar de forma integral cerca de un kilómetro de frente litoral, "sustituyendo un modelo altamente artificializado por un espacio más resiliente y adaptado a la dinámica natural de la costa".

En concreto, se han eliminado infraestructuras obsoletas y se ha reducido el tráfico en primera línea de mar, de forma que se ha recuperado espacio para el sistema litoral y se ha mejorado la conexión entre la ciudad y la playa.

Uno de los elementos clave de la actuación ha sido la recuperación del sistema playa-duna, que actúa como barrera natural frente a temporales, y se han incorporado 38.000 metros cuadrados al dominio público marítimo-terrestre.

Morán también ha visitado los trabajos para realizar el camino de ronda entre las playas de Arrabassada y Savinosa, en Tarragona, que creará un itinerario de 700 metros de longitud.