Finalizada la renovación de la pasarela de madera del puerto de L'Ametlla de Mar (Tarragona)

Archivo - Pasarela de madera del puerto de L'Ametlla de Mar (Tarragona) - GENERALITAT - Archivo

TARRAGONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ports de la Generalitat ha finalizado la renovación de la pasarela de madera ubicada sobre el espejo de agua interior en la zona de riba del puerto de L'Ametlla de Mar (Tarragona), informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado este lunes.

Los trabajos tienen el objetivo de potenciar la movilidad segura y continuar integrando el puerto con el tejido urbano, y han tenido un coste de 87.000 euros.

Se han sustituido una parte de las vigas de madera que sostienen la pasarela por elementos de acero estructurado, se han cambiado los anclajes y se han rehabilitado las maderas del pavimento de la zona afectada.