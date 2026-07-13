La 'fintech' Kintai capta 10 millones para acelerar su crecimiento

El ceo de Kintai, Ignasi de Llorens - KINTAI

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 'fintech' Kintai ha cerrado una ronda de inversión Serie A de 10 millones de euros para acelerar su crecimiento en España, desarrollar nuevas funcionalidades de producto e incorporar talento, informa en un comunicado este lunes.

La ronda está liderada por Barlon Capital y cuenta con la participación de Prosegur, TQ Eurocredit y el Institut Català de Finances (ICF), junto a otros inversores.

Con esta operación, Kintai prevé llegar en 2029 hasta los 1.000 millones de euros financiados y superar los 100 millones de euros de facturación.

Esta es la tercera ronda de inversión que cierra Kintai desde su creación, tras captar 250.000 euros en una ronda pre-seed en 2021 y 750.000 euros en una ronda seed en 2023.

El ceo de Kintai, Ignasi de Llorens, ha explicado que "el futuro está en la capacidad de solucionar problemas complejos", algo que ha dicho que será lo último que podrá hacer la inteligencia artificial.