La fiscal retira las acusaciones de prevaricación contra Vergés, Argimon y la cúpula de Salud

Archivo - La exconsellera de Salud, Alba Vergés, y su abogado Mariano Bergés, a su llegada a la Audiencia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fiscal ha retirado este lunes por la mañana las acusaciones contra los exconsellers de Salud Alba Vergés y Josep Maria Argimon así como para el director general de Salud de la Generalitat durante la pandemia, Marc Ramentol, y el entonces director del Servei Català de Salut (CatSalut), Adrià Comella, en el juicio por el retraso en la vacunación del Covid a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en Catalunya.

Durante la celebración del juicio este lunes, con la lectura de informes y conclusiones finales, el Ministerio Fiscal ha considerado retirar la acusación por prevaricación y la petición de 12 años de inhabilitación para ostentar un cargo público.

Por otro lado, las acusaciones populares han mantenido la petición de 15 años de inhabilitación para Vergés, Argimon, Comella y Ramentol, si bien todas las acusaciones menos Jupol han retirado la acusación contra el exdirector de Serveis de Salut, Xavier Rodríguez.

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