Fiscalía de Barcelona investigó 155 delitos contra personas vulnerables en 2025

La Fiscal Delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal en la Fiscalía Provincial de Barcelona, Silvia Armero - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sección especializada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal de la Fiscalía Provincial de Barcelona practicó 155 diligencias de investigación en 2025 por presuntos delitos hacia personas vulnerables, 67 más que el año anterior, ha informado este jueves la Fiscal Delegada de esta sección, Silvia Armero, en un encuentro con los medios de comunicación.

Aunque el servicio nació en 1995 con el objetivo de dar apoyo a las víctimas vulnerables durante el juicio oral, ofreciéndoles un espacio de confort para declarar y "acompañamiento" físico, no fue hasta finales de 2023 cuando se convirtió en una sección especializada nueva e independiente de la de Violencia Sobre la Mujer (VIDO).

Desde entonces, la sección ha asumido nuevas competencias, como la práctica de diligencias de investigación y mantiene una relación muy estrecha con la Sección de protección de personas mayores y con discapacidad de la Fiscalía de Barcelona, que se circunscribe al ámbito civil, y con quien existe un "trasvase de información".

Además de las diligencias de investigación, la sección especializada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal realizó un total de 572 acompañamientos a víctimas vulnerables en juicios orales durante 2025, frente a las 512 de 2024, en su mayoría por delitos contra la libertad sexual.

En cuanto a los asuntos que han recibido y que han sido revisados y archivados por la sección, bien porque ya estaban judicializados o porque no había indicios de delito, en 2025 fueron 548, mientras que en 2024 fueron 399.

En lo referente a las diligencias preprocesales, en 2024 fueron 266, frente a las 194 de 2025, cuyo descenso atribuye Armero a la elaboración de protocolos con otras instituciones y a la existencia de servicios de la Fiscalía que ya se encargan de dar protección a las víctimas, lo que evita la duplicidad de las actuaciones.

En el caso de las diligencias posprocesales, fueron 6 en 2025, 2 más que el año anterior, y Armero ha explicado que se pueden incoar diligencias de investigación por parte de la Fiscalía en los casos en los que la causa haya sido archivada.

PERSONAS MAYORES

Armero ha explicado que el 65% de los 155 casos investigados el pasado año tiene como víctimas a personas mayores que han sido maltratadas o despatrimonializadas.

"A mí siempre me gusta repetir que pueden hacer con su vida, con sus economías y con su patrimonio lo que quieran, dentro de los límites legales, como cualquiera de nosotros", sostiene Armero sobre las personas mayores, pero indica que cada vez están detectando más casos de mayores solos, que no están en sus plenas capacidades para gestionar su economía y que sufren abusos patrimoniales.

"Hay gente que se aprovecha de esta situación, de estas circunstancias, y las estafan o se apropian indebidamente del dinero, de la casa, de lo que sea", normalmente de su entorno más cercano, ha señalado, por lo que la Fiscalía General y el Notariado han retomado la elaboración de un protocolo que iniciaron hace dos años.

El objetivo, ha explicado Armero, es "determinar qué indicadores de alerta deben tener los notarios, por ejemplo, a la hora de otorgar un poder", fijándose en si existen indicios de que la persona no está actuando libremente, no está en plenitud de sus facultades o si lo que está autorizando podría tener resultados absolutamente catastróficos, textualmente.

El protocolo tendrá que determinar cuáles serán estos indicadores, pues los notarios no cuentan con apoyo de un médico o técnico a la hora de autorizar una gestión patrimonial, para detectar estas situaciones, en las que normalmente "la persona que va a hacer este tipo de estafas o apropiaciones no va a presentarse con la víctima en su peor estado, la llevará adoctrinada o medicada, con un discurso que pueda llevar al notario a pensar que está bien".

El objetivo es aprobar un protocolo como el que ya existe entre la Fiscalía General y los bancos, y que penalice las 'malas praxis' profesionales: "Hemos tenido 2 casos en 2025, pero ha sido el propio banco el que ha bloqueado la cuenta y le ha dicho a la Fiscalía: 'Esta persona lleva en un año casi 200.000 euros gastados, cuando gastaba lo que gastaba. Se está quedando sin dinero. Si quiere ir ahora a una residencia, como tenía previsto, no la puede pagar'".

ACOMPAÑAMIENTOS

En cuanto a los acompañamientos a las víctimas vulnerables durante el juicio oral, Armero ha dicho que son "absolutamente esenciales", por lo que la sección que dirige revisa semanalmente todos los juicios que se celebrarán a un mes vista y selecciona aquellos con víctimas vulnerables o de índole sexual.

Esta información la transfieren a la Unidad de Mossos d'Esquadra que se encarga en exclusiva de este servicio, que localizan a las víctimas, hablan con ellas y las acompaña durante el juicio con el objetivo de darles apoyo emocional y que "no se crucen en ningún momento con su agresor, que no tengan que verlo".

Aunque se ha avanzado mucho en la atención a las víctimas, Armero reconoce que "el proceso en una víctima de agresión sexual es duro, porque la naturaleza del crimen es muy dura", pero que su sección se encargará de que declare con libertad y de la mejor manera posible.