La Fiscalía insta a Badalona (Barcelona) a aclarar si realojará a los exocupantes del antiguo B9

Personas desalojadas del antiguo Instituto B9 de Badalona acampan debajo de la salida 210 de la C-31, en el barrio de Sant Roc, a 20 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Barcelona ha pedido al juzgado de Badalona (Barcelona) que compruebe si el Ayuntamiento de la ciudad, liderado por el alcalde Xavier García Albiol, ofrecerá alternativas para realojar a los exocupantes del antiguo instituto B9.

Según ha avanzado 3CatInfo y confirman fuentes del Ministerio Público a Europa Press, se requiere al Ayuntamiento de forma "urgente" para que informe de posibles deficiencias tras su desalojo para comprobar que se ha cumplido lo que establecía la interlocutoria que autorizaba el desalojo.

Concretamente, en la resolución se hacía constar que, con carácter previo, el Ayuntamiento debía adoptar las medidas adecuadas para las personas vulnerables que vivían en el B9, y de hecho, en el mismo auto se indicaba que el consistorio debía entregar un informe explicando cuáles eran las medidas que se habían adoptado.