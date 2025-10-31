Fiscalía pide 4 años para un exreponsable de Tersa por prácticas "con riesgo grave para la salud"

Archivo - Exterior de la Incineradora Tersa, a 16 de abril de 2025, en Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado 4 años de prisión y multa de 12.000 euros para el exjefe de explotación de la incineradora de basuras Tersa, ubicada en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), por un presunto delito contra el medioambiente y los recursos naturales "con riesgo grave para la salud de las personas", según el escrito consultado por Europa Press.

El Ministerio Público también ha pedido la inhabilitación especial para ejercer una profesión que tenga relación con la explotación de instalaciones de valoración de residuos.

En su escrito, avanzado por 'El Periódico', la Fiscalía sostiene que el entonces principal responsable de la gestión de Tersa, "realizó y consintió una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental" que supusieron un riesgo grave para la salud de las personas que viven en el entorno de la incineradora, así como para el medio ambiente.

Argumenta que, como técnico con responsabilidad y poder de decisión, conocía "perfectamente" las circunstancias concretas sobre la quema de residuos en la instalación que dirigía, y estaba en disposición de conocer las irregularidades y de poder evitar que se produjeran, dado que esa era su responsabilidad.

LA TEMPERATURA

La Fiscalía argumenta que el exresponsable de la planta debía asegurar que el tratamiento de residuos se verificara con respecto a la normativa ambiental aplicable, pero que Tersa, "con autorización del acusado como jefe de la explotación, incumplía dicha normativa cuanto menos desde 2017 al no realizar la medición tal y como establece la misma".

La Fiscalía hace referencia a la temperatura, dado que la ley establece que tras la última inyección de aire de combustión la temperatura de los gases derivados de la incineración de residuos se tiene que elevar de manera "controlada y homogénea" hasta 850 grados al menos durante dos segundos.

"Está científicamente acreditado que si no se llega a esa altísima temperatura se generan emisiones a la atmósfera con un elevado contenido de compuestos altamente nocivos para la salud humana y el medio ambiente, como son los furanos y las dioxinas, que son compuestos peligrosos para la salud", prosigue la Fiscalía.

La exposición prolongada a estos compuestos pueden causar daños en el sistema inmunológico y endocrino, trastornos reproductivos y del desarrollo, cáncer, especialmente de hígado y tejidos blandos, y problemas en la piel, explica el escrito.

Además, esgrime que Tersa utilizaba para la medición de la temperatura de los gases un algoritmo matemático que no ha sido validado por la Administración Pública y que en múltiples ocasiones da parámetros "imposibles físicamente e irreales".

Debido a la "existencia de gran cantidad de datos anómalos encontrados en la temperatura" de las cámaras de combustión de Tersa que fueron dados como válidos, tanto por exceso de temperatura como por defecto, Fiscalía considera que no es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión se estén dando de manera tal que aseguren la destrucción de contaminantes.