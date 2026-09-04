La Fiscalía precisa que uno de los 2 menores de Manresa ya había cumplido su libertad vigilada

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha precisado que uno de los 2 menores detenidos por el presunto homicidio de Manresa (Barcelona) ya había cumplido su medida de libertad vigilada, mientras el otro sí la tenía vigente.

Inicialmente, la Fiscalía había informado de que eran los 2 menores que estaban en seguimiento con medida de libertad vigilada, pero en un comunicado posterior de este viernes ha explicado que uno de los dos ya la había cumplido.

En ambos casos, la medida era por un hecho anterior que no tenía nada que ver con el homicidio.