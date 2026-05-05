Fiscalía ve indicios "inequívocos" de maltrato al bebé y pide que los padres sigan en prisión

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ve indicios "inequívocos" de maltrato a un bebé de pocas semanas en Barcelona, cuyos padres están siendo investigados como presuntos autores de delitos de maltrato habitual, lesiones y agresión sexual con penetración, y ha reiterado la petición de que permanezcan en prisión provisional, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Así lo han solicitado los representantes del Ministerio Público en la vista que se ha celebrado este martes por la mañana en la Audiencia de Barcelona para decidir si la pareja investigada debe continuar en prisión provisional.

Por su parte, los abogados de los investigados han solicitado medidas alternativas menos gravosas a la privación de libertad; en el caso del padre, su abogada, Montserrat Antolino, ha pedido que se le coloque una tobillera con GPS para que esté localizable, según han indicado las mismas fuentes.

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