Fitch inicia la cobertura de Cirsa con un rating 'BB' con perspectiva estable

Archivo - Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación Fitch ha iniciado la cobertura de Cirsa otorgando a la empresa el rating 'BB' con perspectiva estable, informa la compañía en un comunicado este lunes.

Cirsa ha explicado que Fitch ha destacado el perfil de negocio de la empresa, que ha dicho que "se beneficia de sus sólidas posiciones de mercado en los países en los que opera, así como de su propuesta omnicanal".

En concreto, ha apuntado especialmente la posición de Cirsa en España, donde ha subrayado la presencia en el segmento presencial, el online y el de operaciones B2B, ya que "considera que esta combinación omnicanal aporta ventajas comerciales en mercados con mayores restricciones publicitarias".

Además, la agencia ha dicho que Cirsa cuenta con oportunidades de crecimiento en Latinoamérica y ha augurado un "crecimiento significativo de los ingresos durante los próximos cuatro años, apoyado por la evolución de estos mercados y por la diversificación geográfica de la compañía en la región".

Fitch también ha valorado positivamente la generación de caja de Cirsa, que prevé que mantenga en torno a entre el 9% y el 10% hasta 2029, lo que "respalda el perfil financiero de la compañía y su capacidad para financiar su crecimiento".