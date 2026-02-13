Fleet alcanza una valoración de 100 millones y abre su capital al fondo ISAI Expansion - FLEET

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'scale-up' francesa Fleet, especializada en la gestión de equipos informáticos y seguridad para pymes, ha anunciado la entrada de ISAI Expansion en su capital a través de su fondo ISAI Expansion III, con una valoración de 100 millones de euros.

Fundada en abril de 2019, Fleet abre por primera vez su capital a inversores externos con una operación de LBO primario (compra de una empresa mediante un alto grado de apalancamiento) que "ofrece liquidez a los dos fundadores, Sevan Marian y Alexandre Berriche, así como a los empleados".

Actualmente, la 'scale-up' emplea a 45 personas entre París y Barcelona, da servicio a cerca de 2.000 clientes, entre ellos la consultora digital Prophero, la 'fintech' de pagos internacionales Thunes y la 'startup' de vivienda flexible Ukio, y opera en una decena de países europeos, así como en Estados Unidos.

El ceo y fundador de Fleet, Sevan Marian, ha destacado haber "construido" la empresa con crecimiento orgánico y autofinanciación (bootstrapping) y ha añadido que la incorporación de ISAI Expansion le permite crecer y ofrecer liquidez a quienes han contribuido a este proyecto sin perder el control del capital, en sus palabras.

Por su parte, el General Partner de ISAI Expansion, Christophe Poupinel, ha afirmado estar "encantados" de invertir en Fleet y ha subrayado la eficiencia comercial de la compañía como negocio históricamente autofinanciado, la solidez de su trayectoria y su capacidad para escalar de forma rentable, textualmente.

PLANES DE CRECIMIENTO

Fleet aspira a alcanzar los 100 millones de euros en ingresos anuales en los próximos 4 años, impulsando su crecimiento mediante la aceleración en sus mercados principales, la expansión hacia segmentos de clientes de mayor tamaño y el desarrollo de servicios adyacentes de alto valor añadido.

Para apoyar esta hoja de ruta, la empresa prevé contratar a más de 20 personas este año y continuar invirtiendo en su plataforma tecnológica para simplificar aún más la gestión IT de pymes con presencia internacional y entre 5 y 500 empleados.