La flotilla rumbo a Gaza parte de Barcelona, pero atracará en un puerto cercano por la climatología

La Global Sumud Flotilla parte del puerto de Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegación catalana de la Global Sumud Flotilla (GSF) integrada por 40 personas ha zarpado este domingo a las 13.30 horas del puerto de Barcelona rumbo a Gaza, pero atracará en otro puerto cercano debido a las condiciones climatológicas.

Numerosas personas se han congregado en el Moll de la Fusta de Barcelona para presenciar y aplaudir la salida de los barcos, cuyo objetivo es romper el bloqueo de Israel.

Según ha explicado previamente en rueda de prensa el mirmbro del comité directivo de la GSF, Thiago Ávila, los participantes en la misión humanitaria son conscientes de los "riesgos" que asumirán, pero han decidido parar en un puerto cercano antes de dirigirse a Italia para evitar los efectos de una climatología adversa.

En esta ocasión se han movilizado más barcos que en la misión de agosto de 2025, con 70 barcos de otros tantos países con más de 1.000 personas a bordo.

Entre la delegación catalana hay representantes de diversas entidades como la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, Arran, Contracorrent y la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), entre otros, además de la exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona) y miembro del Consell Nacional de los Comuns, Laura Campos.

Durante este fin de semana se han organizado diversas actividades en el Moll de la Fusta de Barcelona, desde donde ha partido la flotilla y donde los miembros de GSF han criticado que "los gobiernos han fallado" en Gaza y han hecho un llamamiento a actuar de forma inmediata.