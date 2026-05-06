Fluidra alcanza los 564 millones de euros (+5,4%) en ventas en el primer trimestre de 2026

Archivo - Fachada de la sede de Fluidra - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Fluidra ha alcanzado los 564 millones de euros en ventas en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 5,4% interanual a tipo de cambio constante, con crecimiento en todas las regiones y una contribución "positiva" tanto del volumen como del precio.

El Ebitda ajustado se situó en los 124 millones de euros, un incremento interanual del 1,8% a tipo de cambio constante, lo que supone un margen del 22,0%, ha informado la compañía en un comunicado este miércoles.

El margen se vio afectado por el "mix geográfico y de producto", así como por la inflación y las inversiones estratégicas, siendo parcialmente compensado por la contribución positiva del precio y los ahorros del plan de eficiencia.

BENEFICIO NETO

El beneficio neto aumentó un 6,4% hasta los 46 millones de euros, mientras que el beneficio neto ajustado alcanzó los 61 millones de euros, un 1,8% más interanual.

La empresa ha explicado que la generación de caja fue sólida, gracias a una "excelente" gestión del capital circulante y la deuda neta se situó en 1.278 millones de euros a finales de marzo, 57 millones de euros menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el apalancamiento mejoró hasta las 2,6x, frente a las 2,7x en marzo de 2025.

REGIONES

La compañía registró un crecimiento positivo en todas las regiones a tipo de cambio y perímetro constantes: Norteamérica registró un aumento orgánico de las ventas del 5%; el sur de Europa creció un 6%, con un "momentum positivo" en Francia y España, mientras que el resto de Europa aumentó un 4% y, el resto del mundo, también creció un 5%, impulsado por el comportamiento del negocio de piscina comercial.

"Registramos un buen comienzo de año, con crecimiento en todas las regiones y un sólido margen bruto, a la vez que seguimos ejecutando nuestras prioridades estratégicas en un entorno dinámico", ha apuntado el presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes.

Planes ha señalado que, de cara al futuro, la prioridad de Fluidra es "ejecutar nuestra estrategia consistentemente, impulsar tanto el crecimiento orgánico como el inorgánico y ofrecer una mejora de los retornos sobre el capital a medio plazo. Apoyados por el atractivo estructural de nuestro sector, esto sustenta nuestra confianza en una creación de valor continuada".