Fluidra aprueba la distribución de un dividendo de 0,65 euros por acción

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BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta General de Accionistas de Fluidra ha aprobado este miércoles la distribución de un dividendo de 0,65 euros por acción a cargo de los resultados de 2025, en los que registró un beneficio neto de 176 millones y una facturación de 2.184 millones, ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) posterior a la celebración de la reunión.

La operación supone un dividendo total máximo de 124.883.895,50 euros si la distribución se realiza sobre la totalidad de las acciones ordinarias, considerando que el capital social de la sociedad está dividido en un total de 192.129.070 acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas.

El pago del mismo, por su parte, será abonado en dos pagos, un primero el 14 de julio, por un importe total máximo a distribuir de 0,32 euros brutos por acción, y un segundo el 10 de diciembre del mismo año, por otro de 0,33 euros brutos por acción.