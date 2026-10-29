Fluidra gana 221 millones hasta septiembre, un 6% más

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BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fluidra cerró los tres primeros trimestres del año con un beneficio neto ajustado de 221 millones de euros, un 6% más a tipo de cambio constante, informa en un comunicado este jueves.

Las ventas fueron de 1.780 millones, un 4% más, con "una contribución positiva de los volúmenes y una mayor aportación de los precios respecto al trimestre anterior", mientras que el Ebitda alcanzó los 428 millones, un 6% más.

La empresa ha dicho que son unos resultados "sólidos", que se obtuvieron en un entorno macroeconómico que ha definido de débil y volátil, y ha asegurado que ha logrado ganancias de cuota de mercado.

Ha añadido que las ventas aumentaron en todas las regiones en el acumulado del año a tipo de cambio y perímetro constantes, con un 4,2% más en Europa, un 3,5% en Norteamérica y un 1,5% en Resto del Mundo.

Sobre el Ebitda, ha detallado que el margen fue del 24,1%, y que "el control riguroso de los costes, las medidas adicionales de precios" y los 23 millones de euros de ahorro derivados del plan de eficiencia compensaron el aumento de la inflación, el incremento de los aranceles y los efectos de mix.

Por su parte, la deuda era de 1.145 millones, con un ratio respecto a Ebitda de 2,2x, tras la finalización del programa de recompra de acciones de 40 millones de euros, la formalización del contrato de arrendamiento de Tánger (Marruecos) y cierto impacto de los tipos de cambio.

Fluidra ha explicado que continúa avanzando en su estrategia digital con Infinity, un nuevo sistema operativo inteligente para piscinas que conecta productos, datos y servicios, y que "servirá de base para una serie de innovaciones que se lanzarán a lo largo de 2026 y 2027", tanto para el mercado de nueva construcción como para el de aftermarket.

ELOI PLANES

El presidente ejecutivo de la empresa, Eloi Planes, ha celebrado "unos resultados sólidos y consistentes en los nueve primeros meses del año, a pesar de un entorno macroeconómico débil y volátil" y ha asegurado que ven importantes oportunidades de futuro.

Ha añadido que el futuro del sector estará marcado por la innovación, la sostenibilidad y las soluciones conectadas "que hagan que las piscinas sean más eficientes, accesibles y agradables.

PERSPECTIVAS

La empresa ha explicado que "confía" en cumplir sus previsiones para el conjunto del año y las ha estrechado, por lo que espera un crecimiento de ventas a tipo constante de entre el 3,5% y el 5,5%.

El aumento del Ebitda ajustado será de entre el 23,3% y el 23,5% y el del beneficio por acción, de entre el 5% y el 9%.

Fluidra ha asegurado que la demanda de aftermarket sigue mostrando resiliencia, respaldada por las ganancias de cuota de mercado, mientras que la actividad de construcción de nuevas piscinas y de renovación sigue siendo débil en algunos de los principales mercados de Fluidra.